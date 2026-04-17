Lo scorso 28 marzo, alcuni manifestanti si sono radunati in piazza Tanucci a Firenze per protestare contro la presenza del leader di Futuro Nazionale durante l'inaugurazione della sede del movimento. La polizia ha applicato sanzioni ai partecipanti, che hanno chiesto maggiore sostegno da parte del Comune per le future iniziative di protesta. Nel frattempo, il movimento ha dichiarato la disponibilità a un confronto sui temi sollevati.

Firenze, 17 aprile 2026 – Alcune persone sono state multate per aver manifestato a Firenze, in piazza Tanucci, lo scorso 28 marzo, in occasione dell' apertura della sede di Futuro nazionale alla presenza del leader, Roberto Vannacci. A vedersi notificare le sanzioni alcuni residenti del quartiere come denuncia una nota del comitato Tanucci Piazza aperta, “una multa - scrivono - che va dai 1.000 ai 10.000 euro”. “Rifredi non crede che quella sede sia la risposta giusta. La risposta corretta è riaprire gli spazi, creare socialità e vivere la città unendo competenze e sensibilità”, aggiungono dal comitato. https:www.lanazione.itvideofuturo-nazionale-vannacci-apre-la-sede-a-firenze-contro-manifestazione-della-sinistra-fbovci4o Assemblea pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In protesta contro Vannacci, multe ai manifestanti: “Il Comune ci sostenga”. Futuro nazionale: “Pronti a un confronto”

Notizie correlate

Leggi anche: Giubilei contro Vannacci: "Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremo"

Vannacci lancia “Futuro Nazionale”: Simoni coordinatore, scommessa su Toscana e voto di protesta.Roberto Vannacci ha ufficialmente varato “Futuro Nazionale”, il suo nuovo movimento politico, ponendo un primo, significativo tassello nel panorama...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Firenze, multati per il pranzo in piazza contro Vannacci; In piazza contro Vannacci: Firenze è antifascista. La manifestazione a Rifredi; Protestare contro Vannacci costa: fioccano le multe. La protesta: Le istituzioni da che parte stanno?; Firenze è antifascista, la manifestazione a Rifredi.

In protesta contro Vannacci, multe ai manifestanti: Il Comune ci sostenga. Futuro nazionale: Pronti a un confrontoLa risposta corretta è riaprire gli spazi, creare socialità e vivere la città unendo competenze e sensibilità, spiegano dal comitato Tanucci piazza aperta ... lanazione.it

Firenze, pesanti multe ai cittadini che hanno protestato contro VannacciAlcuni abitanti del quartiere di Rifredi che hanno partecipato alla manifestazione di contestazione all'apertura della sede ... controradio.it

Il destino del centrodestra e la stabilità della prossima legislatura potrebbero avere un ago della bilancia inatteso: #Vannacci e il suo partito. LEGGI L’ARTICOLO facebook

Domani la kermesse dei "Patrioti" a Milano. Dopo la sconfitta dell'alleato Orban, Salvini torna alle vecchie parole d'ordine. Tremila militanti dalle province piemontesi. I sospetti di un "gentlemen agreement" con Vannacci agitano il fronte nordista x.com