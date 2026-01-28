Roberto Vannacci ha già fatto discutere. Il generale, che sta per lanciare un nuovo partito, ha registrato il logo, anche se non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. Questa mossa ha scatenato le prime reazioni all’interno della destra italiana, con Giubilei che ha già messo in guardia.

Roberto Vannacci non ha ancora presentato il suo nuovo partito, per ora ha solo registrato il logo. Ma tanto è bastato a scatenare un piccolo caso dentro il mondo della destra. Il marchio di Futuro nazionale depositato dal generale infatti è molto simile a quello di Nazione Futura, associazione e think tank conservatore gestito da Francesco Giubilei. "A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato", puntualizza il presidente in una nota ufficiale, riconoscendo la forte somiglianza tra i due loghi: entrambi con la stessa tonalità di blu, bandiera tricolore stilizzata, lettere in bianco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giubilei contro Vannacci: "Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremo"

La presentazione del nuovo simbolo “Futuro Nazionale” da parte di Roberto Vannacci rappresenta un passo importante nel panorama politico italiano.

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

