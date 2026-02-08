Vannacci lancia Futuro Nazionale | Simoni coordinatore scommessa su Toscana e voto di protesta

Roberto Vannacci lancia ufficialmente “Futuro Nazionale”, un nuovo movimento politico che si propone di rinnovare il centrodestra. La prima mossa è la nomina di Simoni come coordinatore e una scommessa sulla Toscana, con l’obiettivo di attirare i voti di protesta. La strada è ancora lunga, ma l’ex ufficiale dell’esercito vuole farsi sentire.

Roberto Vannacci ha ufficialmente varato “Futuro Nazionale”, il suo nuovo movimento politico, ponendo un primo, significativo tassello nel panorama del centrodestra italiano. La nascita formale è avvenuta ieri a Querceta, frazione del comune di Seravezza, in Toscana, davanti a un notaio, segnando un passaggio cruciale per l’ex generale della Folgore e attuale europarlamentare. L’atto costitutivo, firmato da un ristretto gruppo di collaboratori, sancisce l’addio definitivo alle speculazioni e l’inizio di una nuova fase per Vannacci, intenzionato a ritagliarsi uno spazio rilevante in vista delle elezioni politiche del 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

