In Libano una tregua di dieci giorni ma nel Paese si rischia una nuova Gaza

In Libano è stata annunciata una tregua di dieci giorni, ma nelle ultime settimane si sono registrati aumenti di tensione e scontri tra le parti coinvolte. La situazione sul territorio resta instabile e ci sono timori che possano verificarsi nuovi episodi di violenza. Il paese continua a vivere una fase di incertezza, mentre le forze in campo mantengono un clima di tensione crescente. Questo scenario mantiene alta l’attenzione internazionale sulla regione.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato.🔗 Leggi su Fanpage.it EE.UU. BLOQUEA IRÁN: Nadie entra, nadie sale | China cambia de lado | Geopolítica Notizie correlate È entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e LibanoTrump ha riferito che l’Iran potrebbe accettare di sospendere le sue attività nucleari per vent’anni. Leggi anche: Dieci giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele. Ma la tregua non ferma l’Idf che ha già violato l’accordo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; Gli Stati Uniti a Netanyahu: In Libano una tregua subito; La fragile tregua in Libano alla prova dei primi attacchi; Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni. Una tregua mal digerita. Israele in Libano con la sindrome di chi si ferma è perdutoMigliaia di sfollati cercano di fare rientro nelle loro case, nella speranza che il cessate il fuoco regga. Ma sul fronte israeliano emergono i malumori ... huffingtonpost.it LIVE | Iran: Tregua in Libano, Hormuz aperto. A Parigi i Volenterosi, la premier Meloni: Faremo la nostra parteAbbiamo risolto 9 guerre, questa è la decima: ieri era sui social Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità tra Israele e Libano per 10 giorni ... dire.it Il Sole 24 ORE. . Gli Stati Uniti, con Donald Trump, hanno annunciato un cessate il fuoco temporaneo di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo settimane di bombardamenti, oltre 2.000 morti e più di un milione di sfollati. Questi dieci giorni serviranno a costruire - facebook.com facebook Iniziata la tregua di dieci giorni tra Israele e Libano. Trump: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro» x.com