In Italia, il settore tecnologico conta attualmente nove aziende valutate oltre un miliardo di dollari. I numeri relativi al comparto sono in crescita, con nuove realtà che si affermano nel mercato. A Milano, il 17 aprile 2026, si è sottolineato come il settore continui a svilupparsi, portando avanti innovazioni e investimenti. Non si registrano, al momento, notizie di fusioni o acquisizioni di rilievo nel settore.

Milano, 17 aprile 2026 – Nel linguaggio delle favole, gli unicorni sono animali magici, dal corpo di cavallo e con un lungo corno appuntito in mezzo alla fronte. Nel dizionario della contemporaneità, per unicorni si intendono, invece, quelle aziende private, non quotate in Borsa, che hanno raggiunto una valutazione di mercato di almeno un miliardo di dollari. Nel nostro Paese se ne contano, attualmente, 9 e insieme valgono oltre 28 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto denominato ‘Italian Tech Landscape’, giunto alla terza edizione e considerato il principale studio sul settore tecnologico italiano. Quali sono gli unicorni italiani?. Il rapporto ha rivelato che i nove unicorni italiani hanno una valutazione complessiva di 28,8 miliardi di euro e pesano sul Pil per lo 0,28%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Italia ci sono nove unicorni tech, positivi i numeri del settore

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