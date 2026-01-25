Nel 2026, il settore delle crociere in Italia si conferma in crescita, con un aumento dei visitatori e dei porti coinvolti. I principali porti italiani continuano a giocare un ruolo centrale, consolidando la posizione del Paese come destinazione preferita nel Mediterraneo. Analizziamo le tendenze e le previsioni per un settore che, nel corso degli anni, ha mostrato un trend di sviluppo stabile e sostenibile.

Roma, 25 gennaio 2026 - "Per le crociere ci aspettiamo senz'altro un 2026 di crescita. La dinamica è pluridecennale, un prodotto che negli anni è sempre cresciuto, a livello mondiale, Mediterraneo e anche italiano. Con qualche momento in cui si fermava a una certa soglia e non si riusciva ad andare oltre. Poi magari si recuperava, facendo un passo in avanti". Francesco Di Cesare, presidente di Risposte turismo, parte dalle stime presentate a ottobre all’Italian cruise day di Catania per raccontare un settore che continua a registrare numeri positivi, grazie anche alla spinta della pubblicità e alle richieste formato famiglia e viaggi di nozze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crociere in Italia, numeri in crescita: quali sono i porti leader. “Ecco le nostre previsioni per il settore”

Le previsioni per il 2026 non sono rosee: i costi per il settore saliranno, i prezzi anche. Ecco dove aumenteranno di più, e le strategie alternative.Le previsioni per il 2026 indicano un aumento dei costi e dei prezzi nel settore moda, con alcune aree più colpite di altre.

Ciclone Harry, scatta l'allerta in Italia per maltempo: quali sono le regioni coinvolte. Le previsioni per la settimanaMartedì 20 gennaio, l’Italia si trova sotto l’effetto del Ciclone Harry, che ha provocato un marcato maltempo in diverse regioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crociere in Italia, numeri in crescita: quali sono i porti leader. Ecco le nostre previsioni per il settore; Crociere, un record dietro l’altro: sfondato il tetto dei 3,5 mln di passeggeri; Msc Crociere svela le novità 2026 dagli studi della Ruota della Fortuna; Crociere, Civitavecchia segna il nuovo record in Italia: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 / Il report.

Crociere in Italia, numeri in crescita: quali sono i porti leader. Ecco le nostre previsioni per il settoreFrancesco Di Cesare, presidente di Risposte turismo, parte dalle stime presentate a ottobre all’Italian cruise day di Catania. Qual è l’identikit del viaggiatore tipo ... quotidiano.net

Il giro del mondo della crociera Msc Magnifica in numeriMsc Magnifica ha iniziato una circumnavigazione del globo che, per estensione e complessità, rappresenta una delle operazioni più ambiziose. fortuneita.com

«Ci sono ancora in Italia molti porti non attrezzati con un terminal crociere e le navi stanno cercando approdi per fare sempre più scali», afferma Luigi Vicini, architetto genovese attivo col suo studio dal 1984, ma che a partire dallo svoltare del millennio, intorn - facebook.com facebook