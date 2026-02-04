Crescita del settore due ruote | dati positivi all’inizio dell’anno in Italia

All’inizio del 2026, il settore delle due ruote in Italia mostra segnali di ripresa. I dati del primo mese dell’anno sono positivi e fanno sperare in un nuovo slancio, dopo anni di stasi. Le vendite sono aumentate e le concessionarie registrano un incremento di clienti. Un segnale che fa ben sperare per il resto dell’anno.

Il primo mese del 2026 ha regalato al settore delle due ruote in Italia un segnale di speranza che non si vedeva da anni. A Roma, a metà mattina del 3 febbraio, mentre il traffico di via del Corso si infittiva di scooter e moto che si dirigevano verso il centro, i dati diffusi da Ancma – l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori – hanno confermato un balzo positivo del 6,5% nelle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori rispetto a gennaio 2025. Un risultato che, in un periodo solitamente interlocutorio per il mercato, assume un valore simbolico quasi profetico. Sono stati 19.282 i veicoli messi in circolazione in quel mese, un numero che non si registrava da diversi anni con tale intensità, soprattutto considerando che gennaio ha un solo giorno lavorativo in meno rispetto al 2025, con un peso relativo sull'intero anno pari a circa il 5%.

