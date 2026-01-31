Iran una scia di esplosioni da Bandar Abbas a Teheran | Gli Usa non c’entrano

Da Bandar Abbas a Teheran, una serie di esplosioni scuote l’Iran. Diverse regioni sono state colpite negli ultimi giorni, facendo salire la tensione nel paese. Le autorità iraniane negano collegamenti con gli Stati Uniti, ma la paura di un’ulteriore escalation resta alta tra i cittadini.

Da Bandar Abbas a Teheran, una serie di esplosioni ha colpito diverse regioni dell'Iran alimentando timori e tensioni. Anche Israele nega ogni coinvolgimento e i media israeliani propendono per piste accidentali Una serie di esplosioni e di boati assordanti, e la proliferazione di interrogativi nella cornica di una già estrema tensione geopolitica. E’ quanto accaduto in diverse regioni dell’Iran, dove l’episodio più grave si è verificato nella zona di Moallem Boulevard della città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo di Hormuz. Qui, una potente deflagrazione avrebbe colpito un edificio residenziale di otto piani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un'esplosione ha scosso un edificio a Bandar Abbas, nella città portuale iraniana.

Un’esplosione ha devastato un edificio di otto piani a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo di Hormuz.

