Chuck Norris ricoverato in ospedale a causa di un’emergenza | non sarebbe in gravi condizioni

L’attore e artista marziale 86enne è stato portato in ospedale alle Hawaii a causa di un’emergenza medica. Secondo fonti ufficiali, si trova in buone condizioni di salute e non sarebbe in pericolo di vita. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’intervento. Nessun altro aggiornamento è stato diffuso al momento.

L’86enne Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ma sarebbe in buone condizioni. L’attore avrebbe rassicurato amici e fan a proposito del suo stato di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle HawaiiL'attore, secondo le fonti di TMZ, ha avuto un'emergenza medica che l'ha obbligato al ricovero, ma sarebbe di ottimo umore. Contenuti utili per approfondire Chuck Norris Argomenti discussi: Nek: Basta con la tv, torno a fare musica. Sanremo? L'ho trovato un po' stanco ma Sal Da Vinci rappresenta perfettamente l'Italia. Emergenza medica per Chuck Norris, l'attore ricoverato alle Hawaii(Adnkronos) – Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende ‘TMZ’ da fonti a conoscenza diretta, l’attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a un’emergenza medica sull’isola di Kau ... notizie.it Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle HawaiiL'attore, secondo le fonti di TMZ, ha avuto un'emergenza medica che l'ha obbligato al ricovero, ma sarebbe di ottimo umore. movieplayer.it