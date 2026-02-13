Prima l' aggressione con rapina alla stazione poi l' evasione dai domiciliari | 24enne finisce in carcere

Mercoledì, i Carabinieri della stazione di Campiano hanno arrestato un 24enne straniero che, pochi giorni prima, aveva compiuto una rapina alla stazione ferroviaria di Ravenna, e ora si trovava in carcere dopo aver tentato di evadere dai domiciliari.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di un'aggressione con rapina a un ragazzo di 17 anni Lo scorso 4 febbraio, infatti, il giovane si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla struttura per richiedenti protezione internazionale in cui era detenuto in regime di arresti domiciliari. Rintracciato dai militari il pomeriggio successivo, l'uomo è stato denunciato per evasione, con contestuale richiesta di aggravamento della misura cautelare. La vicenda che aveva portato al primo arresto risale alla serata del 4 maggio scorso presso la stazione ferroviaria di Cervia.