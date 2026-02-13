Festival della Musica a Napoli | concerti imperdibili con artisti internazionali in arrivo!

Il Noisy Naples Fest 2026 si prepara a portare a Napoli artisti internazionali dei generi più diversi, con concerti che si terranno tra piazze storiche e arene all’aperto, attirando migliaia di spettatori da tutta Italia.

"> Il Noisy Naples Fest 2026: Festival Musicale Imperdibile. Il 23 e 24 luglio 2026 la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il Noisy Naples Fest, un evento dedicato agli amanti della musica. In programma ci saranno ben quattro concerti, arricchiti dalla presenza di artisti di fama internazionale. Questo festival, che si tiene per la prima volta in una veste nuova, promette di celebrare la musica a 360 gradi, rendendo Napoli un punto di riferimento nel panorama dei festival estivi. Novità del Festival: Una Location Aumentata e Immersiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

A Napoli il grande festival della musica, tanti concerti e ospiti internazionali: i nomiIl 23 e 24 luglio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna il Noisy Naples Fest, il grande festival della musica che darà il via a ben 4 concerti con la partecipazione di cantanti e artisti di pre ... msn.com

Con Franz Ferdinand e Kasabian: che festival al Noisy NaplesIl «Noisy Naples» esce dai confini dell’Arena Flegrea, dov’è nato e cresciuto, e prova a farsi festival, consapevole di essere stato finora soprattutto una ... ilmattino.it

