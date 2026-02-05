Eolico al Crociglio la Regione | Pronti a dare parere negativo al progetto

La Regione annuncia che potrebbe bocciare il progetto del parco eolico sul monte Crociglia. Secondo quanto riferiscono fonti ufficiali, ci sono forti criticità legate all’impatto ambientale e alla sostenibilità. La società privata che lo ha proposto dovrà ora attendere una decisione definitiva, ma l’amministrazione sembra pronta a dare un parere negativo. La polemica sulla realizzazione dell’impianto si fa sempre più intensa, mentre le opposizioni chiedono maggiori garanzie per il territorio.

