Eolico al Crociglio la Regione | Pronti a dare parere negativo al progetto
La Regione annuncia che potrebbe bocciare il progetto del parco eolico sul monte Crociglia. Secondo quanto riferiscono fonti ufficiali, ci sono forti criticità legate all’impatto ambientale e alla sostenibilità. La società privata che lo ha proposto dovrà ora attendere una decisione definitiva, ma l’amministrazione sembra pronta a dare un parere negativo. La polemica sulla realizzazione dell’impianto si fa sempre più intensa, mentre le opposizioni chiedono maggiori garanzie per il territorio.
«Ci sono elementi di forte criticità nel progetto del parco eolico sul monte Crociglia, promosso da una società privata». Li ha individuati la Regione Emilia-Romagna e anticipati nel corso di un incontro tecnico istruttorio con gli enti locali che si è svolto oggi. Lo scorso 23 gennaio i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Crociglia Parco
Al Tar dell'Umbria l'autorizzazione negata al parco eolico Phobos: "La Regione ha una seconda possibilità per dare forza alle istanze del Comune"
Il Tar dell'Umbria ha negato l’autorizzazione al parco eolico Phobos, offrendo alla Regione una seconda opportunità per considerare le istanze del Comune.
Punto nascita della Gruccia: la Regione presenta un dossier sulle criticità infrastrutturali per chiedere la revisione del parere negativo
La Regione Toscana ha consegnato un dossier dettagliato sulle difficoltà di collegamento tra il Valdarno e l’ospedale San Donato di Arezzo.
Ultime notizie su Crociglia Parco
Parco eolico, rinvio al 10 marzo: slittata la camera di consiglio prevista ieri al TarRiaffermare pubblicamente che la transizione energetica non può avvenire in deroga all’ articolo 9 della Costituzione e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Assumere iniziative al fine di evi ... corrieredellumbria.it
No al parco eolico sul Crociglia, la petizione supera le 10mila firmeHa superato le diecimila firme la petizione online che si oppone al parco eolico sul monte Crociglia, al confine tra i territori comunali di Ferriere ... piacenzasera.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.