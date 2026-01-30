La Regione Toscana ha consegnato un dossier dettagliato sulle difficoltà di collegamento tra il Valdarno e l’ospedale San Donato di Arezzo. La documentazione mira a convincere le autorità a rivedere il no alla riapertura del punto nascita alla Gruccia, evidenziando i ritardi e le criticità che rischiano di mettere in pericolo le future mamme della zona.

La Regione Toscana ha predisposto un dossier infrastrutturale sui tempi di percorrenza dal Valdarno all’ospedale San Donato di Arezzo per sostenere la richiesta di revisione del parere negativo sulla chiusura del punto nascita dell’Ospedale della Gruccia. Il documento sarà trasmesso alla Asl Toscana Sud Est e successivamente al Ministero della Salute. Il parere, espresso nel 2025 dal Comitato Nazionale Percorso Nascita, obbliga la Regione ad avviare il percorso di chiusura. Il dossier, elaborato dall’assessorato regionale alle infrastrutture guidato da Filippo Boni, mette in discussione l’adeguatezza dell’accessibilità alle strutture alternative per le partorienti del Valdarno aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it

Punto nascita della Gruccia: la Regione presenta un dossier sulle criticità infrastrutturali per chiedere la revisione del parere negativo

Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è al centro di una discussione sulla revisione dei parametri.

Questa mattina all’ospedale Santa Maria alla Gruccia si è tenuta una conferenza stampa per discutere del futuro del punto nascita, in relazione alle normative nazionali e alle possibili conseguenze sulla sua apertura.

