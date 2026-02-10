No al maxi impianto eolico offshore | il Comune di Favignana boccia il progetto

Il Comune di Favignana ha deciso di opporsi al grande impianto eolico offshore proposto dalla società Renexia Spa. I cittadini e le istituzioni locali hanno votato no al progetto «Med Wind», che prevede quattro lotti: Scirocco, Tramontana, Grecale e Maestrale. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e proteste sul possibile impatto ambientale e sul turismo dell’isola. Ora si attende una risposta ufficiale dalla società e nuove mosse dalle autorità regionali.

Il Comune di Favignana (Trapani), nelle isole Egadi, ha formalizzato la propria posizione contraria al progetto del mega impianto eolico offshore denominato «Med Wind», articolato nei quattro lotti Scirocco, Tramontana, Grecale e Maestrale, previsto dalla società Renexia Spa. Il progetto prevede 190 turbine alte circa 327,5 metri, non ancorate al fondale marino, distribuite su una superficie di oltre 945 chilometri quadrati. Le turbine dovrebbero essere installate a decine di chilometri dalle coste, ma sarebbero visibili da diverse zone del marsalese, dalle alture di Erice, dal castello di Santa Caterina a Favignana e da altre aree collinari.

