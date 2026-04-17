Illusioni oltre settanta artisti in mostra al Fantoni Hub

Oltre settanta giovani artisti di Bergamo espongono le loro opere nella mostra intitolata

Arte e solidarietà s’incontrano dando vita a una mostra che vede protagoniste opere disegnate da oltre 70 giovani talentuosi artisti bergamaschi. L’esposizione, nata dalla passione dei ragazzi del collettivo Coven, sarà allestita dal 23 aprile al 3 maggio al Fantoni Hub. Questi bellissimi lavori, realizzati nella giornata di domenica 12 aprile alla Cascina Fuì di Costa di Mezzate, sono ispirati al tema “Illusioni”, accattivante e ampio al punto giusto per consentire loro di esprimere la propria creatività. Ognuno lo ha interpretato a suo piacimento spaziando fra illusioni visive, distorsioni sensoriali e cognitive, o illusioni e disillusioni reali dell’esistenza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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