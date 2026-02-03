Tre arti in scena al Fantoni Hub | suggestioni da Lucia di Lammermoor

Questa settimana al Fantoni Hub di Bergamo si apre una mostra che combina tre arti diverse. Dal 6 al 13 febbraio, i visitatori possono assistere a un evento che unisce musica, teatro e arti visive, ispirato alle suggestioni di “Lucia di Lammermoor”. La mostra si svolge nello spazio gestito dalla Scuola d’Arte Fantoni, grazie alla collaborazione con la Provincia di Bergamo. Un’occasione per scoprire come queste forme artistiche si incontrano e si alimentano a vicenda.

Tre arti, in scena è la nuova mostra in programma dal 6 al 13 febbraio al Fantoni Hub di Bergamo, lo spazio gestito dalla Scuola d’Arte Fantoni grazie alla disponibilità della Provincia di Bergamo, in via Camozzi – passaggio via Sora. L’esposizione nasce dalla collaborazione tra i diversi indirizzi del Liceo Artistico Andrea Fantoni, celebra l’incontro tra memoria storica e creatività studentesca, prende spunto dai materiali custoditi nell’archivio della Fondazione Teatro Donizetti relativi all’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Il progetto crea un dialogo con la città e lo spazio urbano: tutti i progetti saranno fruibili infatti dalle vetrine del Fantoni Hub.🔗 Leggi su Bergamonews.it

