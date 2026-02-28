Avellino l’8 marzo Donne al Binario | sedici artisti in mostra all’Avellino Scalo Hub

Domenica 8 marzo alle 11 all’Avellino Scalo Hub Enogastronomico del Borgo Ferrovia si aprirà la mostra d’arte contemporanea intitolata “Donne al Binario – Viaggio interiore d’artista”. L’evento, curato dalla storica dell’arte e docente Emanuela Conforti, presenterà le opere di sedici artisti e rimarrà aperto al pubblico nei giorni successivi. La mostra si svolge nel contesto dell’evento dell’8 marzo.

Avellino – Domenica 8 marzo, alle ore 11, all'Avellino Scalo Hub Enogastronomico del Borgo Ferrovia, si inaugura la mostra d'arte contemporanea "Donne al Binario – Viaggio interiore d'artista", curata dalla storica dell'arte e docente Emanuela Conforti. L'iniziativa, in programma nella Giornata internazionale della donna, riunisce sedici artisti in un percorso espositivo dedicato al talento, alla libertà e alla forza femminile. La mostra sarà visitabile fino alle ore 19.

DONNE AL BINARIO – Viaggio interiore d’artista Un percorso di arte, parola e consapevolezza. Una mostra collettiva che racconta il talento, la libertà e la forza delle donne attraverso lo sguardo contemporaneo. 8 Marzo 2026 Avellino Scalo Hub Eno - facebook.com facebook