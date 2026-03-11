le borse rialzano la testa il petrolio scivola sotto 90 dollari

Le borse mondiali mostrano segnali di ripresa mentre il prezzo del petrolio scende sotto i 90 dollari al barile, spinto dalle dichiarazioni del presidente statunitense circa una possibile conclusione del conflitto in Iran. Gli investitori reagiscono alle notizie sulla diminuzione dei costi energetici, che influenzano i mercati finanziari a livello globale. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Le Borse mondiali tirano il fiato grazie alla discesa del prezzo del petrolio, al momento rassicurato dalle parole del presidente Trump sulla possibile fine del conflitto in Iran. Ma le nubi all'orizzonte non mancano. Gli indici si sono mossi, per tutta la giornata, in territorio positivo. A Londra l'indice Ftse 100 è salito dell'1,6%, a Francoforte il Dax ha guadagnato il 2,4%, a Parigi il Cac40 è salito dell'1,79% e a Milano il Ftse Mib ha messo a segno un +2,6% a 45.201,69 punti. Bene anche Madrid. Alla base del movimento azionario, i prezzi del petrolio che sono scesi sotto 90 dollari: 82 dollari il Wti e 87 il Brent. Il prezzo del gas in Europa ha chiuso in calo del 19% a 45,4 euro a Mwh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

