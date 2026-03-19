Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso | Milano -2,9% Brent e Wti sotto i 98 dollari gas a 65 euro

Le borse europee chiudono in calo con Milano in perdita del 2,9%. Il prezzo del petrolio Brent e Wti scende sotto i 98 dollari al barile, mentre il gas naturale si attesta a 65 euro. Oggi si registra un ulteriore aumento del prezzo del greggio, dopo gli attacchi iraniani all’area industriale di Ras Laffan.

Riduce la corsa il greggio dopo che il sottosegretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha rivelato che è allo studio la rimozione delle sanzioni nei confronti del petrolio iraniano. Sia il Brent del Mare del Nord che il Wti Usa si portano sotto i 98 dollari al barile. In particolare il petrolio Usa guadagna lo 0,92% a 97,19 dollari, mentre il Brent sale dell'1,43% a 97,7 dollari, dopo aver superato in giornata i 119 dollari al barile. Secondo l'agenzia Bloomberg gli Usa sono pronti a rilasciare 260 milioni di barili di riserve. (Federico Fubini)?Fino a subito prima di questa guerra del Golfo il petrolio di varietà Brent, un indice di... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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