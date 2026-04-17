il vortice nero che ingoia i prigionieri palestinesi le loro famiglie

Attualmente, nelle carceri israeliane ci sono più di 9.600 prigionieri palestinesi. Le famiglie di questi detenuti vivono in una costante preoccupazione, spesso senza conoscere i dettagli dei loro casi o i motivi dell’arresto. Le autorità mantengono un alto numero di detenzioni, e molte di queste persone sono trattenute senza processo o con procedure che durano mesi. La situazione coinvolge numerosi aspetti legati ai diritti umani e alle pratiche penali.

Palestina Oggi si celebra la Giornata dei prigionieri politici palestinesi. Migliaia gli scomparsi nelle celle israeliane, i soli testimoni degli abusi sono i sopravvissuti. «Quando sento i racconti dei rilasciati, penso a mio figlio e mi sembra che il mio cuore venga lacerato» Palestina Oggi si celebra la Giornata dei prigionieri politici palestinesi. Migliaia gli scomparsi nelle celle israeliane, i soli testimoni degli abusi sono i sopravvissuti. «Quando sento i racconti dei rilasciati, penso a mio figlio e mi sembra che il mio cuore venga lacerato» Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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