palestinesi prigionieri peggio di prima

All’ingresso di Turmus Ayya, la barriera di colore giallo rimane chiusa. I palestinesi prigionieri sono in condizioni peggiori rispetto al passato. Un nostro incontro è previsto con Marzouk Abu Wahid, il vicesindaco di Maghayyer, per approfondire la situazione. La scena si presenta con questa barriera che interrompe l’accesso e la quotidianità della comunità locale.

La barriera di colore giallo all’ingresso di Turmus Ayya è chiusa. Abbiamo un appuntamento con Marzouk Abu Wahid, il vicesindaco di Maghayyer. Ma il nostro viaggio si interrompe in questo punto. L’unico percorso possibile passa di qui: le stradine interne di campagna non sono praticabili con l’auto, anche per la pioggia caduta copiosa un paio di giorni fa. INVECE, DA QUANDO Israele e Stati uniti hanno attaccato l’Iran dando inizio alla guerra che da una settimana infiamma mezza regione, i palestinesi sono chiusi nei loro centri abitati. Più di mille i cancelli, le recinzioni e le barriere che l’esercito israeliano ha montato negli ultimi due anni intorno a villaggi e città palestinesi, in aggiunta ai posti di blocco. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

