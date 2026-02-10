Messina lancia il Comitato per la liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi

A Messina nasce un nuovo comitato per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. L’appuntamento è il 12 febbraio alle 17:30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. La città si mobilita per mostrare solidarietà e chiedere attenzione internazionale sulla situazione dei detenuti palestinesi.

A Messina prende forma un impegno concreto per la solidarietà internazionale: il 12 febbraio, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca alle 17:30, sarà presentato il Comitato cittadino per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

