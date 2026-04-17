Il vinile continua a crescere in Italia trainato dal fenomeno ' superfan'

Il mercato del vinile in Italia registra un aumento costante, con un’attenzione particolare da parte dei collezionisti più appassionati. Durante il Record Store Day 2026, sono stati evidenziati i dati relativi a questa crescita, che vede nel fenomeno dei superfan uno dei principali motori. La diffusione di questo formato continua a consolidarsi, attirando un pubblico sempre più numeroso e coinvolto.

Il ritorno del vinile in Italia passa dal fenomeno dei superfan: è questa la tendenza emersa in occasione del Record Store Day 2026, che mette al centro un formato in continua espansione grazie al coinvolgimento dei pubblici più appassionati. I dati del Report Fimi 2026 confermano infatti una crescita solida del vinile, che nel 2025 ha generato 54,8 milioni di dollari di ricavi, segnando un incremento del +24% rispetto all'anno precedente: si tratta di un risultato economico positivo che racconta un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo musicale. Si consideri il 2008 - l'anno di inaugurazione del Record Store Day - per il quale il formato in Italia valeva appena 1,9 milioni di dollari: in poco più di quindici anni, ha quindi registrato una crescita superiore al +2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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