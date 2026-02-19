Il morbillo continua a crescere non solo in Italia Il fattore viaggi
Il morbillo si diffonde ancora, anche in Italia, a causa dei viaggi internazionali. Nel 2026, i casi registrati a gennaio sono più del doppio rispetto allo stesso mese del 2025, con 84 contagi contro 34. La ripresa dei viaggi ha favorito la circolazione del virus, che già aveva colpito duramente negli ultimi due anni con oltre mille casi nel 2024 e più di cinquecento nel 2025. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre i cittadini sono invitati a vaccinarsi.
Dopo due anni di alta incidenza di casi di morbillo in Italia (1.055 e 532 rispettivamente nel 2024 e 2025) il 2026 si apre ancora in crescita, con 84 contagiati a gennaio contro i 34 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato, che emerge dal bollettino periodico Morbillo & Rosolia News dell’I stituto Superiore di Sanità, lascia poco tranquilli. “I casi di morbillo stanno tornando all’attenzione del mondo: ci sono molti Paesi che hanno focolai e sembra che Messico e Stati Unit i già nel primo mese del 2026 registrino dei picchi di contagi. In particolare nel Messico sono stati segnalati 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Allarme morbillo, il Regno Unito non è più “free”. I numeri e i rischi in ItaliaLa Gran Bretagna non può più considerarsi libera dal morbillo.
Morbillo. A gennaio 84 casi, oltre il 90% tra non vaccinati e un terzo con complicanzeNel 2026 segnalazioni in aumento rispetto al 2025: età mediana 28 anni, incidenza più alta tra 0-4 anni e 5 operatori sanitari coinvolti. quotidianosanita.it
Sanita': Iss, a gennaio segnalati 84 casi morbillo e in 1/3 almeno una complicanza(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 feb - Il sistema nazionale di sorveglianza integrata morbillo e rosolia dell'Istituto superiore di sanita' ha ... ilsole24ore.com
Online gli ultimi dati sul #morbillo del bollettino Morbillo & #Rosolia #news. Dal 1.1 al 31.12 2025, in #Italia sono stati segnalati 529 casi di morbillo. L'incidenza più alta si registra purtroppo tra i più piccoli. iss.it/-/morbillo2025 x.com