Il morbillo si diffonde ancora, anche in Italia, a causa dei viaggi internazionali. Nel 2026, i casi registrati a gennaio sono più del doppio rispetto allo stesso mese del 2025, con 84 contagi contro 34. La ripresa dei viaggi ha favorito la circolazione del virus, che già aveva colpito duramente negli ultimi due anni con oltre mille casi nel 2024 e più di cinquecento nel 2025. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre i cittadini sono invitati a vaccinarsi.

Dopo due anni di alta incidenza di casi di morbillo in Italia (1.055 e 532 rispettivamente nel 2024 e 2025) il 2026 si apre ancora in crescita, con 84 contagiati a gennaio contro i 34 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato, che emerge dal bollettino periodico Morbillo & Rosolia News dell’I stituto Superiore di Sanità, lascia poco tranquilli. “I casi di morbillo stanno tornando all’attenzione del mondo: ci sono molti Paesi che hanno focolai e sembra che Messico e Stati Unit i già nel primo mese del 2026 registrino dei picchi di contagi. In particolare nel Messico sono stati segnalati 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il morbillo continua a crescere, non solo in Italia. Il fattore viaggi

Allarme morbillo, il Regno Unito non è più “free”. I numeri e i rischi in ItaliaLa Gran Bretagna non può più considerarsi libera dal morbillo.

Grande Sicilia, c'è un'altra adesione e Miccichè esulta: "Il progetto continua a crescere"Grande Sicilia registra una nuova adesione, con l’ingresso di Andrea Gambino, consigliere comunale di Torretta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.