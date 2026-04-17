Un nuovo videogioco sta rapidamente diffondendosi tra i giovani in alcune aree degli Stati Uniti, attirando l’attenzione di insegnanti e genitori. Si intitola “Come sopravvivere sull’isola di Epstein” e viene descritto come un gioco con toni macabri. La diffusione di questo titolo sta sollevando interrogativi sulla sua influenza sui ragazzi e sui rischi associati alla sua presenza. Le autorità scolastiche stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

Un nuovo videogioco sta spopolando tra i giovani americani e, al contempo, causando preoccupazione nelle famiglie e a scuola. Si chiama Five Nights at Epstein’s e l’obiettivo è sopravvivere indenni per cinque notti sull’isola degli orrori del finanziere pedofilo. I giocatori fingono di essere vittime di aggressione sessuale, rimanendo intrappolate sul famigerato atollo privato nei Caraibi del finanziere e per vincere devono riuscire a evitare il mostro e i suoi abusi sorvegliando le telecamere di sicurezza. Il modello è Five Nights at Freddy’s, un gioco di sopravvivenza che ha avuto diverse versione come Five Nights at Diddy’s, in riferimento al rapper Sean Combs, condannato per reati legati alla prostituzione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il videogioco macabro che spopola tra i ragazzini americani: “Come sopravvivere sull’isola di Epstein”

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