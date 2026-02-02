Donald Trump si scaglia contro i Grammy Awards 2026 sul suo social. Il presidente americano commenta duramente, chiamando “spazzatura” chi ha partecipato all’evento, e afferma di non essere mai stato sull’isola di Epstein. Trump critica anche Trevor Noah, il conduttore della serata, e si arrabbia con gli artisti come Bad Bunny, che hanno preso posizione contro le politiche sull’immigrazione degli Stati Uniti. La polemica continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e della politica.

Il presidente americano Donald Trump furioso sul suo social network Truth ha attaccato il conduttore dei Grammy Awards Trevor Noah, ma anche gli artisti della serata come Bad Bunny che si è apertamente schierato contro le politiche americana sull’immigrazione. “I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili! La CBS è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio. Il presentatore, Trevor Noah, chiunque sia, è quasi pessimo quanto Jimmy Kimmel agli Academy Awards per i bassi ascolti. – ha affermato il presidente – Noah ha detto, sbagliando sul mio conto, che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull’isola di Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siete spazzatura e io sull’isola di Epstein non sono mai andato”: Donald Trump furioso contro i Grammy Awards 2026, Bad Bunny e il presentatore

Approfondimenti su Grammy Awards 2026

Donald Trump torna a criticare i Grammy e lo fa con parole dure.

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

“¡Cállate, cerdita!” Trump furioso ante preguntas sobre Jeffrey Epstein

Molti artisti premiati hanno utilizzato i loro discorsi di onore per criticare l'amministrazione del Presidente Donald Trump in merito alle operazioni di immigrazione, mentre non si placa l'indignazione per l'uccisione da parte dell'Ice di Renee Good e Alex Pretti a - facebook.com facebook

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato duemila video inediti di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo newyorkese - in rapporti con Donald Trump e i Clinton morto in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico i x.com