Durante un’audizione al Senato, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha rivelato di aver visitato l’isola privata di Jeffrey Epstein nel dicembre 2012. La notizia ha scatenato una forte reazione politica e mediatica, mettendo sotto pressione Lutnick e riaccendendo i riflettori sulle connessioni del governo con Epstein.

TESTO ARTICOLO Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick è finito al centro della bufera politica e mediatica dopo aver ammesso, durante un’audizione al Senato, di aver visitato la famigerata isola privata di Jeffrey Epstein nel dicembre 2012. La rivelazione è particolarmente delicata perché contraddice le dichiarazioni precedenti con cui Lutnick aveva assicurato ai senatori di aver interrotto ogni contatto con Epstein già dal 2005, dopo un primo incontro. Durante la deposizione, Lutnick ha tentato di ridimensionare l’episodio definendolo un incontro “familiare” e di breve durata, sostenendo di essere rimasto sull’isola per quasi un’ora e di non aver assistito ad alcun reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono stato sull’isola di Epstein”. Bufera negli Usa segretario al Commercio Lutnick

