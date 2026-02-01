Il 20 febbraio 2029, gli Stati Uniti sono sotto il controllo di un governo autoritario di Trump. La democrazia è stata soppiantata da un regime che elimina ogni forma di opposizione. Trump ha consolidato il potere, restringendo le libertà e imponendo leggi dure. La popolazione vive in tensione, con poche possibilità di ribellarsi senza rischiare gravi conseguenze. La situazione resta difficile e ancora molto da scrivere su cosa accadrà nei prossimi mesi.

N.B.: Questo articolo non è ancora stato scritto, ma lo sarà. È trascorso un mese: per quanto difficile, dobbiamo ammetterlo a noi stessi.?Oggi è il 20 febbraio 2029, da 30 giorni Donald Trump avrebbe dovuto lasciare la Casa Bianca per la fine del mandato e invece è ancora lì, tronfio e adulato. Che differenza c’è tra lui e uno di quei tiranni d’Africa? Tra lui e Maduro (inghiottito dalle carceri), Putin, Erdogan e tutti gli altri despoti? La più grande potenza del mondo è sotto dittatura. Così finisce il sogno americano. E l’ordine mondiale. Conoscevamo Trump. Sapevamo fosse quello del disinfettante nelle vene contro il Covid, quello del negazionismo climatico e dell’uscita dall’Oms. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È il 20 febbraio 2029 e la più grande potenza del mondo è sotto la dittatura di Trump

Approfondimenti su Trump Dittatura

Il 20 dicembre, Piazza Navona si trasforma in un’incantevole arena di passione e danza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trump Dittatura

Argomenti discussi: Meet School Roma: appuntamento il 19 e il 20 febbraio 2026; Sondrio Visite Guidate - venerdì 20 febbraio 2026; Il 19 e 20 febbraio a Roma gli Stati generali dei piccoli Comuni; Webinar di presentazione programma UE CERV 20 febbraio 2026.

Fabrizio Moro in città il 20 febbraio. Ai Petali sarà bagno di folla coi fanAlle 18 il firmacopie. L’ultimo album del cantante. esce solo in forma tangibile,. niente streaming. msn.com

Riccardo Cocciante, chi è il cantante ospite dei David di Donatello: età, moglie, figli, i problemi con il fiscoRiccardo Cocciante, è nato il 20 febbraio 1946 (77 anni) sotto il segno dei Pesci a Saigon, in Vietnam. Il cantante è super-ospite dei David di Donatello 2025, in virtù della presenza di Era già ... ilmessaggero.it

Calendario eventi della prossima settimana lunedì 2 febbraio 2026 ore 17.30 Ciclo di incontri "Dove va la Democrazia" L'America di Trump tra democrazia e autocrazia giovedì 5 febbraio 2026 ore 17.30 LP - Leggere Poesia Fino al 13 febbraio 2026 - facebook.com facebook

Gli spinaci di Tajani: si oppone al Board of peace di Trump, incontra Rubio il 4 febbraio, spinge per l'intesa con Merz. È contro Salvini, si blinda in FI, anti Occhiuto. L'idea di congresso anticipato - @carusocarmelo x.com