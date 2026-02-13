Le Tre Torri di San Marino | il cuore identitario della Repubblica più antica del mondo

Le Tre Torri di San Marino sono state danneggiate questa mattina da un incendio scoppiato nel centro storico. Le cause sembrano legate a un cortocircuito elettrico nelle vicinanze di uno dei ristoranti, che ha fatto divampare le fiamme tra le strutture antiche. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area, ma le torri hanno subito danni significativi. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e gli appassionati di storia, perché queste torri rappresentano il simbolo più riconoscibile della Repubblica di San Marino.

San Marino, la piccola Repubblica indipendente nel cuore dell'Italia, è famosa in tutto il mondo per le sue torri medievali che dominano il Monte Titano. Le Tre Torri — Guaita, Cesta e Montale — non sono solo simboli architettonici, ma vere e proprie icone dell'identità sammarinese, testimoni di secoli di storia e custodi di panorami spettacolari. La Guaita, la più antica, risale al XI secolo ed è stata costruita come fortificazione difensiva contro gli attacchi esterni. La sua posizione strategica permette di osservare ampie porzioni della valle sottostante e, in giornate limpide, di scorgere anche il mare Adriatico.