Nella mattinata di oggi, un maxi veicolo della Banca del Cuore si è fermato in piazza Vittorio Emanuele II a Brindisi, dove rimarrà fino al 29 marzo. Il veicolo è stato visitato dal direttore generale della Asl locale e offre servizi di screening cardiovascolare gratuito. L'iniziativa fa parte di un tour di prevenzione cardiologica promosso dalla fondazione Per il.

Da oggi, venerdì 27 fino a domenica 29 marzo a Brindisi. Cittadini invitati a cogliere l'opportunità “Questa è l’occasione – ha spiegato Ennio Carmine Luigi Pisanò, direttore dell’Uoc di Cardiologia dell’ospedale Perrino - per portare nelle nostre piazze la prevenzione cardiovascolare basata su uno screening cardiologico completo e gratuito. È possibile prenotarsi collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili". "Qualora le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al truck senza prenotazione, dalle 9 alle 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente sul posto e attendendo il proprio turno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Screening gratuito cardiovascolare: il Jumbo truck della Banca del cuore in piazza

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