Sembra una serie Netflix | vestiti impregnati di cocaina 40 chili di droga purissima Scoperto laboratorio quattro narcos in manette

La polizia ha smantellato un laboratorio di droga a Fucecchio. Quattro uomini, tra colombiani e un albanese, sono stati arrestati. La scena sembrava uscita da una serie Netflix: vestiti impregnati di cocaina e 40 chili di droga purissima trovati nel laboratorio. Gli agenti hanno scoperto che l’azienda, apparentemente legale, nascondeva una raffineria di cocaina. È stata una operazione lunga e complessa, ma alla fine i sospetti sono diventati arresti.

Fucecchio (Firenze), 28 gennaio 2026 – Narcos colombiani e un “ chimico “ albanese, un’azienda all’apparenza produttiva per coprire una raffineria di cocaina. Sembra una serie Netflix, ma invece sono gli elementi di un’inchiesta della Dda di Firenze aperta in gran segreto in seguito all’irruzione dei carabinieri in un laboratorio di Fucecchio. Droga purissima, 40 chili in totale. Qui, pure con un po’ di sorpresa, i militari che cercavano delle armi si sono trovati di fronte a una fase della lavorazione di droga purissima, arrivati in Italia impregnata nel tessuto: una quarantina di chili in totale, che una volta terminato il processo di estrazione e “polverizzazione“, avrebbe fruttato milioni di euro sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel porto di Gioia Tauro, è stato sequestrato un ingente carico di 248 chilogrammi di cocaina purissima, valutata circa 40 milioni di euro.

