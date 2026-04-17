Il Trio al Femminile in concerto all’Istituto di Agazzi

Il Trio al Femminile si esibirà in concerto presso l’Istituto di Agazzi sabato 18 aprile a partire dalle 15. L’evento prevede un’esibizione musicale di tre interpreti femminili. La manifestazione si terrà nelle sale dell’istituto e si svolgerà nel pomeriggio. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è annunciato con una comunicazione ufficiale.

. La data fissata sul calendario è sabato 18 aprile quando, dalle 15.30, è in programma un nuovo appuntamento del progetto di musica inclusiva “L’ottava nota” dove le potenzialità delle sette note diventano veicolo di sviluppo cognitivo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Un laboratorio-concerto con la chitarra elettrica all’Istituto di AgazziArezzo, 26 febbraio 2026 – Un laboratorio-concerto dedicato alla chitarra elettrica all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in...