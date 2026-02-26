Arezzo, 26 febbraio 2026 – Un laboratorio-concerto dedicato alla chitarra elettrica all’Istituto “ Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. Sabato 28 febbraio, alle 15.30, è in programma un nuovo appuntamento del progetto “L’ottava nota” dove le potenzialità delle sette note diventano veicolo di sviluppo cognitivo, emotivo ed espressivo per persone con disabilità intellettive o con disturbo dello spettro autistico. Questo percorso prevede laboratori settimanali a cura dell’insegnante e pianista Lara Viviani ma è periodicamente arricchito dall’incontro con musicisti professionisti che condividono competenze, esperienze e sensibilità artistiche per offrire agli utenti dell’Istituto di Agazzi l’opportunità di confrontarsi con strumenti, linguaggi e modalità espressive differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un laboratorio-concerto con la chitarra elettrica all’Istituto di Agazzi

Un centro per la diagnosi dell’autismo in età adulta all’Istituto di AgazziLa novità è stata introdotta dal dottor Ettore Caterino tra i servizi di Futurabile in via Chiarini.

Temi più discussi: Un laboratorio di ricerca artistica dove il processo diventa visibile; Due anni di Officine Giovani, lo spazio udinese dove le idee dei giovani prendono forma; Sabato 28 febbraio | CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) | Ti racconto un album! con Emanuele Licci al Laboratorio Urbano Giovanile; Con la fine dell’estate, il concerto di Bernardo Casertano in scena al Teatro Akropolis.

Un laboratorio-concerto con la chitarra elettrica all’Istituto di AgazziArezzo, 26 febbraio 2026 – Un laboratorio-concerto dedicato alla chitarra elettrica all’Istituto Madre della Divina Provvidenza di Agazzi. Sabato 28 febbraio, alle 15.30, è in programma un nuovo ap ... lanazione.it

Un tuffo nel Medioevo con i concerti e laboratori diDeMusicAssisiEntra nel vivo DeMusicAssisi Winter Edition, versione invernale del festival nato tre anni fa con l’obiettivo di rendere popolare la musica medievale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi, ... lanazione.it

Esercitazione laboratorio – Sede Succursale Grande impegno oggi per le classi 1EX e 1GX della sede succursale del nostro istituto Istituto Alberghiero! Durante l’esercitazione di laboratorio gli studenti si sono messi alla prova con preparazioni fon - facebook.com facebook