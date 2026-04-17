Il 17 aprile 2026, si è diffusa la notizia che Aldo Domenici si è risvegliato dopo dieci giorni di coma, in seguito a un incidente avvenuto sul Romito. La stessa tragedia ha causato la morte della moglie di Domenici, che si trovava in auto al momento dello scontro. Il suo ricovero in Rianimazione all’ospedale di Livorno era stato reso noto nei giorni successivi all’evento.

Livorno, 17 aprile 2026 – La tragedia sul Romito, la morte della moglie in quel tragico incidente, il ricovero in Rianimazione all’ospedale di Livorno dove Aldo Domenici è rimasto in coma per 10 giorni. Poi martedì scorso il risveglio che ha portato con sé un barlume di speranza per i parenti e i tanti amici affezionati alla coppia molto conosciuta a Livorno. Lei titolare della ditta di termoidraulica Eurotherm in centro, lui campione di crossfit, molto noto nell’ambito di questa disciplina sportiva anche a livello internazionale.. Cosa è accaduto. Il 4 aprile, sabato di Pasqua, Antonella Fezza, 51 anni, ha perso la vita poco dopo l’incidente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tragico incidente, poi la morte della moglie. Ora Aldo Domenici si è svegliato dal coma

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