Tragico incidente in provincia di Caserta muore militare della Finanza | grave la moglie

Un militare della Guardia di Finanza ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 85 tra Venafro e Isernia. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, causando il decesso sul colpo. La moglie del militare, che era con lui, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per estrarre i feriti e ricostruire la dinamica.

Un grave incidente ha scosso la viabilità ieri sera lungo la statale 85 che collega Venafro e Isernia. Lo scontro si è verificato nei pressi del bivio per Montaquila, dove due vetture si sono urtate frontalmente. L'impatto ha provocato una situazione di immediata emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per liberare alcuni occupanti rimasti incastrati. Nell'incidente ha perso la vita il 56enne Maurizio Cortellessa, appartenente alla Guardia di Finanza. L'uomo, originario di Vairano Patenora e in servizio a Isernia, è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.