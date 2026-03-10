Un ragazzo di 22 anni si è risvegliato brevemente dal coma prima di morire, e durante questa breve finestra di coscienza ha accusato la propria ragazza di omicidio. Le autorità hanno preso atto delle sue parole, che hanno modificato il corso delle indagini. Dopo aver pronunciato queste accuse, il giovane è deceduto.

Daniel Waterman, 22 anni, si è risvegliato brevemente dal coma prima di morire e ciò che ha detto alle autorità ha cambiato tutto. Daniel Waterman è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la domenica del Super Bowl del 2025. Originario della zona di Syracuse, nello Stato di New York, era seduto sul sedile del passeggero mentre la sua ragazza incinta, Leigha Mumby, 24 anni, guidava lungo la Interstate 95 nella contea di Flagler, in Florida. Secondo quanto riferito, la coppia ha iniziato a litigare durante il viaggio e la tensione è aumentata pochi istanti prima dell’incidente. Il veicolo è uscito di strada, causando ferite gravi a Waterman. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Si sveglia dal coma, accusa la ragazza di omicidio e poi muore

