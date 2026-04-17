Il surreale dibattito aperto dall’Eni con Cruciani e vannacciani

Un dibattito inatteso ha visto coinvolta l’Eni, con le dichiarazioni di Claudio Descalzi sulla possibilità di sospendere il divieto europeo di acquisto di gas. Le sue affermazioni sono state fatte durante un'intervista trasmessa in radio, dove ha sottolineato la necessità di rivedere le restrizioni attuali. La discussione ha coinvolto anche i conduttori Cruciani e Vannacciani, che hanno posto domande e analizzato le implicazioni delle proposte.

Esaltato dall’idea che Giorgia Meloni abbia seguito i suoi consigli circa l’esigenza di smarcarsi da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, martedì il conduttore della Zanzara ha voluto superarsi, e rivolgendosi alla presidente del Consiglio ha scandito: «Questa è la cosa più popolare da fare, questa: ci siamo rotti il cazzo di dare soldi all’Ucraina, questa è la cosa più popolare, ci siamo rotti il cazzo di riempire di quattrini l’Ucraina per non fare un cazzo. Altra cosa che (Meloni, ndr) dovrebbe fare: riapriamo al gas russo. Cominciamo a ricomprare gas russo». Con David Parenzo che in sottofondo chiosa: «Cos’è, sei diventato Descalzi adesso?».🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il surreale dibattito aperto dall’Eni con Cruciani e vannacciani A La Zanzara, Cruciani e il criminali in fuga a Roma Notizie correlate Leggi anche: Referendum: Balboni, 'dibattito su data surreale, non vogliono Csm con nuove regole' Giuseppe Cruciani al Teatro Orfeo con “Via Crux – Odio Cruciani”Tarantini Time QuotidianoSabato 25 aprile, alle ore 21, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà “Via Crux – Odio Cruciani”, il nuovo spettacolo teatrale...