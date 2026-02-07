La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che, secondo Balboni, non cambia nulla nel dibattito sul referendum. L’avvocato critica la decisione e sottolinea che si tratta di una questione di sostanza: o si approva o si respinge la riforma costituzionale approvata dal Parlamento. Balboni si dice scettico anche sul dibattito che si svolge sulla data del voto, che definisce “surreale”, e accusa chi si oppone di voler mantenere regole obsolete per il Csm. La polemica si aspetta si accenda ancora nelle prossime

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ho letto l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione: la correzione puramente formale imposta dalla Cassazione non cambia assolutamente la sostanza, o si approva o si rifiuta la riforma costituzionale approvata a maggioranza dal Parlamento. Questo dibattito sulla data mi sembra surreale, sono mesi che discutiamo di questo argomento, gli italiani che si vogliono informare hanno avuto e avranno tutta la possibilità di farlo. Mi sembra evidente che l'obiettivo di questi continui ricorsi è quello di impedire il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura con le nuove regole, cioè costringerci di nuovo a eleggere il Consiglio superiore della magistratura con le regole attuali, che consegnano l'organo di autogoverno dei magistrati in mano allo strapotere delle correnti con tutte le degenerazioni che ben conosciamo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Balboni, 'dibattito su data surreale, non vogliono Csm con nuove regole'

Approfondimenti su Cassazione ordinanza

Il governo si avvicina a una decisione sulla data del referendum, con l’intento di evitare un rinvio al 2030 per il rinnovo del CSM.

L'Anm si confronta con la proposta di stabilire la data per il referendum sulla riforma della giustizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cassazione ordinanza

Argomenti discussi: Referendum, le ragioni del ‘sì’. Incontro in Cappella Farnese: Utile ai cittadini per orientarsi; Referendum sulla Giustizia, il dibattito durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario - L'Unione Sarda.it; Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica. Su La7; Luca Marsico e Fabio Ambrosetti, dibattito sul referendum in sala consiliare ad Azzate.

Referendum: Balboni, 'dibattito su data surreale, non vogliono Csm con nuove regole'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Ho letto l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione: la correzione puramente formale imposta dalla Cassazione non cambia assolutamente la sostanza, o si approva o si rif ... iltempo.it

Giustizia, referendum del 22 e 23 marzo: dibattito acceso tra le ragioni del SÌ e del NO!Al Binario 7 un momento di confronto, organizzato dal Comune di Monza, ha messo di fronte chi sostiene la riforma e chi è contro. Tra i temi principali la separazione delle carriere tra giudici e magi ... mbnews.it

Alberto Balboni. . Fratelli d'Italia sostiene il sì al referendum sulla giustizia! Sostieni anche tu la nostra battaglia e compila il form accedendo al link sottostante https://docs.google.com/forms/d/19zFfBC3et4F8-1N1gJinStus8X5r0EXW5thLXdrDgnc/edit facebook

D’Alema ricorda Zangheri e dice No sul referendum: “A tutela degli indagati” x.com