Sabato 25 aprile, alle 21, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà lo spettacolo “Via Crux – Odio Cruciani”. L’evento vede protagonista Giuseppe Cruciani, noto giornalista e conduttore radiofonico, che presenterà il suo nuovo spettacolo. L’appuntamento è inserito nel programma Tarantini Time Quotidiano e si svolgerà nell’ambiente teatrale locale, con ingresso aperto al pubblico. La serata promette di coinvolgere gli spettatori con un evento di intrattenimento e riflessione.

Tarantini Time Quotidiano Sabato 25 aprile, alle ore 21, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà “Via Crux – Odio Cruciani”, il nuovo spettacolo teatrale di Giuseppe Cruciani, al suo esordio sul palcoscenico con un one-man-show ispirato allo stile diretto e provocatorio che lo ha reso noto al grande pubblico. Dalla radio al teatro, il conduttore de “La Zanzara” porta in scena un racconto satirico che attraversa temi e contraddizioni della società contemporanea, mettendo al centro il dibattito pubblico, le dinamiche del politicamente corretto e le diverse figure che animano il panorama sociale. Lo spettacolo si sviluppa come un monologo senza filtri, caratterizzato da toni ironici e provocatori, rivolto a un pubblico abituato a confrontarsi con contenuti espliciti e fuori dagli schemi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giuseppe Cruciani al Teatro Orfeo con “Via Crux – Odio Cruciani”

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