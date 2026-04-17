Negli ultimi giorni, i sondaggi mostrano un aumento dei consensi per il partito di centrodestra, mentre il quadro politico appare segnato da tensioni tra la premier e l'ex presidente americano. La discussione sul referendum sulla giustizia ha influito sui sondaggi, alimentando giudizi contrastanti sulla stabilità delle forze politiche di maggioranza. La situazione si epiloga con un aumento di consensi per un partito di destra, mentre la sinistra fatica a recuperare terreno.

La narrazione degli ultimi giorni dava un centrodestra in crisi, dopo l’esito del referendum sulla giustizia e lo strappo tra Donald Trump e la premier Meloni. Ma non è così. Secondo la rilevazion e S upermedia YouTrendAgi del 16 aprile 2026, basato sulla sintesi di ben dieci rilevazioni, se il confronto tra i due schieramenti si conferma stabile, tra i partiti quello della Meloni, Fratelli d’Italia, svetta con un nuovo incremento che inverte il trend negativo delle ultime settimane: + o,2%, per un 28,1%. Il sondaggio che premia Fratelli d’Italia. La supermedia fa poi segnare un lieve calo di Forza Italia all’8,3% e la Lega mostra un timido recupero al 7,2%.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il super-sondaggio fa piangere la sinistra: Fratelli d’Italia cresce ancora, dopo la bufera tra Trump e Meloni (video)

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