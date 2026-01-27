Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd cresce

Questa mattina emerge un quadro diverso dai sondaggi di qualche mese fa. Fratelli d’Italia perde qualche punto, mentre il Pd guadagna consensi. La distanza tra i due partiti si riduce, e il duello tra i leader si fa più equilibrato, secondo il nuovo sondaggio Ixé sulle intenzioni di voto in vista di possibili elezioni.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e il divario diminuisce. Il duello tra i primi due partiti cambia secondo il sondaggio Ixé, con le intenzioni di voto oggi 27 gennaio in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma al top ma rispetto al rilevamento precedente, effettuato a novembre 2025, perde terreno. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cede l'1,2% e ora si attesta al 29,1%. Il Partito Democratico rispetto a 2 mese fa guadagna lo 0,8% e arriva al 22,6%. Passo indietro del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul terreno lo 0,8% e scivola al 12,2%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

