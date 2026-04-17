Il socialismo di Matteotti e l’avvento della dittatura

A due anni dal centenario del suo omicidio, Giacomo Matteotti è nuovamente al centro di molte pubblicazioni. Il suo nome viene richiamato frequentemente nelle analisi storiche e nei dibattiti pubblici, mentre si ricostruiscono gli eventi e le implicazioni legate alla sua figura e al periodo in cui visse. La figura di Matteotti continua a essere oggetto di interesse per comprendere le dinamiche politiche di quegli anni e le conseguenze sulla storia italiana.

Scaffale Per Viella un volume curato da Claudio Natoli. Nel libro, l’impatto del suo assassinio sulla società come nella storia dell’antifascismo Scaffale Per Viella un volume curato da Claudio Natoli. Nel libro, l’impatto del suo assassinio sulla società come nella storia dell’antifascismo Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. A due anni dal centenario del suo assassinio, Giacomo Matteotti è tornato al centro di numerose pubblicazioni. Sembra definitivamente archiviata la lunga stagione in cui il mito del socialista martire aveva impedito un’adeguata storicizzazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il socialismo di Matteotti e l’avvento della dittatura Notizie correlate "Atteggiamento tipico della dittatura: fecero tacere il Papa"È duro il commento di monsignor Antonio Suetta, vescovo di Sanremo, su quanto sta avvenendo nella sua città dove il comico Andrea Pucci ha annunciato... Leggi anche: "Rapitori di bambini", "Dittatura": i muri imbrattati e il caso della famiglia "nel bosco" di Caprese Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giacomo Matteotti, quell’amore nato nella Montagna pistoiese; 1917. Le donne guidano gli scioperi a Torino; L’Odissea socialista vista da Cicchitto; Riforma giustizia, i comitati Vassalli si trasformino in attore politico. L’essenza del pensiero di Matteotti, il racconto la politica, la storia. Con Ottavia Piccolo a RosignanoSi doveva parlare di Giacomo Matteotti. E così è stato. Ma il pomeriggio, oltre ad affrontare un argomento complesso come quello degli ideali che promuoveva, del suo essere ferreo oppositore del regim ... articolo21.org Matteotti e quelle elezioni del 1924: unità socialista contro la violenza fascistaFu fra i primi a denunciare, su «La Giustizia», quotidiano ufficiale del suo partito, la nascente «dittatura» fascista, rivolgendosi a «quella accolta di uomini mediocri, che il dittatore ha messo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Viale. Matteotti Biella facebook Piazza Matteotti è pronta per la serata gratuita con Charlotte de Witte di sabato 11 aprile Vi aspettiamo in piazza a partire dalle 19 dove, a seguire, andrà in scena lo show di musica techno con Charlotte de Witte. Scaricate e tenete con voi la mappa dell’area x.com