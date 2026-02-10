Atteggiamento tipico della dittatura | fecero tacere il Papa

È un’epoca in cui sembra che alcuni abbiano il diritto di parlare e altri no. Recentemente, si è tornato a parlare di come il Papa sia stato messo a tacere, e questa situazione mette in luce un fenomeno diffuso: la libertà di parola viene spesso limitata a favore di certi gruppi. Chi ha il potere di parlare, spesso, non permette agli altri di esprimersi liberamente.

"È fuori dubbio che c'è una attitudine diffusa a una libertà di parola selettiva. C'è una sorta di monopolio da parte di certi contesti ideologici: loro possono sempre parlare, gli altri non ne hanno facoltà. È assurdo". È duro il commento di monsignor Antonio Suetta, vescovo di Sanremo, su quanto sta avvenendo nella sua città dove il comico Andrea Pucci ha annunciato di voler rinunciare a partecipare al Festival di Sanremo. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", ha detto il comico.

