Rapitori di bambini Dittatura | i muri imbrattati e il caso della famiglia nel bosco di Caprese

Questa mattina, a Sansepolcro, le pareti di alcune strade sono state trovate imbrattate con spray rosso e scritte che fanno riferimento a rapimenti di bambini e a un regime autoritario. La zona coinvolta include anche l’abitazione di una famiglia residente in un bosco vicino alla città. Nessuna persona è stata ancora identificata, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questi atti vandalici.

Pareti imbrattate: spray rosso e parole pesanti. Questa mattina Sansepolcro si è risvegliata con un'amara sorpresa. Alcuni edifici infatti, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, sono state coperte di scritte: un vero e proprio atto di vandalismo. Le frasi spruzzate sulle facciate della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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