Il sindaco premia Gianluca Marconi il carabiniere eroe

Il sindaco di Besana Brianza ha consegnato un riconoscimento a Gianluca Marconi, appuntato dei carabinieri. L'evento si è svolto nel municipio e ha coinvolto la consegna di una targa in segno di riconoscimento. Marconi è diventato protagonista delle notizie per aver evitato un gesto estremo di una persona che minacciava di buttarsi da un ponte della zona.

La città di Besana Brianza rende omaggio al suo concittadino Gianluca Marconi, l’appuntato dei carabinieri salito alla ribalta delle cronache per avere salvato un uomo che voleva gettarsi dal ponte di Realdino. Giovedì 23 aprile, alle 20.30, nell’aula consiliare di Besana Brianza il sindaco.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Mattarella premia il diciassettenne eroe di RoccapiemonteIl Presidente della , Sergio Mattarella, ha conferito il titolo di Alfiere della a Francesco Correale, un diciassettenne residente a Roccapiemonte,... Tassista eroe premia il Questore: fermato il truffatore di un anzianoDurante le celebrazioni per la festa della polizia presso le Ogr, il questore Massimo Gambino ha voluto dedicare un momento speciale al di fuori del...