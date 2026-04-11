Mattarella premia il diciassettenne eroe di Roccapiemonte

Il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Alfiere della Repubblica a un diciassettenne residente a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. La cerimonia si è svolta in occasione di un evento ufficiale, durante il quale è stato riconosciuto il contributo del giovane. La premiazione ha visto la partecipazione di autorità istituzionali e familiari, presenti per celebrare il riconoscimento pubblico del ragazzo.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha conferito il titolo di Alfiere della a Francesco Correale, un diciassettenne residente a Roccapiemonte, Salerno. Il riconoscimento celebra l’operato del giovane volontario della protezione civile locale durante l’emergenza causata dall’esondazione del torrente Solofrana nel novembre 2022. Il percorso di servizio di Correale nel tessuto sociale del comune salernitano è iniziato molto prima dell’evento idrogeologico. Già tra gli undici e i dodici anni, il ragazzo si era avvicinato al volontariato partecipando a un campo scuola organizzato da un’associazione. Da quel momento, l’impegno non si è mai interrotto, estendendosi anche alla gestione delle prenotazioni vaccinali durante l’emergenza Covid e, attualmente, al supporto per la distribuzione di generi alimentari ai cittadini in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella premia il diciassettenne eroe di Roccapiemonte Tassista eroe premia il Questore: fermato il truffatore di un anzianoDurante le celebrazioni per la festa della polizia presso le Ogr, il questore Massimo Gambino ha voluto dedicare un momento speciale al di fuori del... Il miracolo della CondividApe: il diciassettenne premiato da MattarellaIl Presidente della , Sergio Mattarella, ha conferito questa mattina il titolo di Alfiere della a Leonardo Figello, un diciassettenne torinese che ha...