Tassista eroe premia il Questore | fermato il truffatore di un anziano

Durante le celebrazioni per la festa della polizia presso le Ogr, il questore ha ringraziato pubblicamente un tassista che ha premiato il suo impegno. Il tassista ha consegnato un riconoscimento al questore per il suo intervento in un caso di truffa ai danni di un anziano. In quell’occasione, è stato anche annunciato che il truffatore è stato fermato.

Durante le celebrazioni per la festa della polizia presso le Ogr, il questore Massimo Gambino ha voluto dedicare un momento speciale al di fuori del protocollo ufficiale per ringraziare Luca Chiambretto. Il giovane tassista di 32 anni è stato celebrato sul palco per aver impedito che un novantatreenne venisse derubato, dimostrando come l’attenzione del singolo cittadino possa fare la differenza laddove le forze dell’ordine non sono immediatamente presenti. Il coraggio di chi osserva il territorio. La vicenda che ha portato al riconoscimento pubblico di Luca Chiambretto si è svolta qualche settimana fa nel quartiere San Paolo, precisamente in via Moretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tassista eroe premia il Questore: fermato il truffatore di un anziano Ragazza violentata a Villa Borghese, il tassista: “Non sono un eroe ma altri non si sono fermati”Il tassista che ha soccorso la ragazza aggredita a Villa Borghese: “L'ho fatta salire in macchina e ci siamo chiusi dentro. Malgrate commemora Giovanni Palatucci, il questore eroe morto a Dachau 81 anni faLa Polizia di Stato ha commemorato a Malgrate, nel giorno dell'81esimo anniversario della sua morte, Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume morto...