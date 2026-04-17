Il sindaco Gualtieri ostaggio dei centri sociali | lo Spin Time Labs entra in giunta

Il comune di Roma ha annunciato l’ingresso di uno degli esponenti di uno dei principali centri sociali della città nella sua giunta. Si tratta di un cambiamento che riguarda la nomina di un collaboratore dell’assessore alla Casa, proveniente dall’occupazione abitativa più rilevante del territorio. La scelta ha suscitato reazioni e rappresenta un momento di svolta nel percorso amministrativo in corso.

Michelangelo Ricci, esponente dello Spin Time Labs diventa collaboratore dell'assessore alla Casa Tobia Zevi ed FdI parte all’attacco Lo Spin-Time Labs entra nella giunta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La nomina di Michelangelo Ricci, esponente dell’occupazione abitativa più importante della Capitale, come collaboratore dell'assessore alla Casa Tobia Zevi segna uno spartiacque nel prosieguo della legislatura. Ormai, è ufficiale: Roberto Gualtieri, "è ostaggio dell'estrema sinistra". Su questo non hanno dubbi il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e il consigliere municipale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza del Municipio I Stefano Tozzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sindaco Gualtieri “ostaggio” dei centri sociali: lo Spin Time Labs entra in giunta Notizie correlate C’è lo Spin Time Labs “dietro” la rivista culturale del Comune di RomaPresentata pochi giorni fa al Macro (Museo d’Arte Contemporanea di Roma) alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, Romarivista, il trimestrale... “Polifonie dal mondo” a Spin Time LabsIl 21 marzo 2026, Lorenzo Sansoni e il coro a cappella Goccia di Voci It presenteranno a Roma un nuovo appuntamento dedicato alle polifonie... Aggiornamenti e dibattiti Il sindaco Gualtieri ostaggio dei centri sociali: lo Spin Time Labs entra in giuntaMichelangelo Ricci, esponente dello Spin Time Labs diventa collaboratore dell'assessore alla Casa Tobia Zevi ed FdI parte all’attacco ... msn.com Spin Time, arriva il soccorso rosso per l'immobile occupatoFinché non sgomberate CasaPound, non permettetevi di venirmi a disturbare, dove vado io. Pierluigi Bersani è entrato a gamba tesa sull'ipotesi di sgombero dello Spin Time Labs, il palazzo occupato ... ilgiornale.it