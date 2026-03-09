Polifonie dal mondo a Spin Time Labs

Il 21 marzo 2026, a Spin Time Labs, si terrà un evento dedicato alle polifonie tradizionali del mondo. Lorenzo Sansoni e il coro a cappella Goccia di Voci It porteranno in scena un concerto che mette in mostra diverse tradizioni musicali. L’appuntamento si inserisce in un calendario che celebra le diverse espressioni vocali provenienti da vari paesi.

Il 21 marzo 2026, Lorenzo Sansoni e il coro a cappella Goccia di Voci It presenteranno a Roma un nuovo appuntamento dedicato alle polifonie tradizionali del mondo. Il concerto "Polifonie dal mondo" propone un percorso attraverso culture vocali provenienti da più continenti, riarrangiate in chiave contemporanea: dalle profondità modali del Medio Oriente ai ritmi nordafricani, dalle memorie del Mediterraneo alle armonie ipnotiche dell’Europa orientale, fino alla potente spiritualità della tradizione haitiana.Uno spettacolo che mette in relazione radici diverse, mostrando come le musiche tradizionali, pur lontane tra loro, condividano un’energia comune capace di attraversare tempi e geografie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

