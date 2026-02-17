C’è lo Spin Time Labs dietro la rivista culturale del Comune di Roma
Lo Spin Time Labs ha lanciato Romarivista, il nuovo magazine culturale di Roma, e il sindaco Gualtieri ha partecipato alla presentazione al Macro. La pubblicazione, distribuita in città, ha già sollevato discussioni tra gli esponenti politici. Durante l’evento, i partecipanti hanno notato come il progetto rappresenti una svolta per la scena culturale locale.
Presentata pochi giorni fa al Macro (Museo d’Arte Contemporanea di Roma) alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, Romarivista, il trimestrale cartaceo di cultura della Capitale, è già oggetto di polemica politica. “Alla fine i dubbi sono caduti. Romarivista, la nuova pubblicazione culturale presentata da Roma Capitale, non è solo una rivista, ma un biglietto da visita che racconta senza infingimenti il mondo di riferimento della giunta capitolina”, fanno sapere da Fratelli d’Italia. Tra gli autori compare infatti anche Edoardo Bucci, fondatore di Scomodo, la cui redazione ha sede all’interno dello Spin Time Labs, l’ex palazzo dell’Inpdap occupato dal 2013 dove nel 2021 si è tenuto il primo confronto tra i sette candidati alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Roma, a cui partecipò quindi anche Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Lo Spin Time Labs teme lo sgombero e parte la mobilitazione
Sociale: Bonafoni (Pd), oggi ad assemblea pubblica Spin Time, bene comune per RomaOggi, presso l’assemblea pubblica di Spin Time a Roma, rappresentanti e cittadini si sono riuniti per discutere e sostenere un presidio sociale e culturale importante per la città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I fisici hanno tracciato l’evoluzione delle particelle fino al vuoto quantistico; La politica secondo Paul Dano: Il potere è perversione; La Marcozzi Cagliari riscatta la sconfitta dell’andata contro la Top Spin Messina; Vannacci: per le Politiche pronto a correre da solo. La stretta della Camera sui cambi di casacca.
TikTok, c’è un acquirente americano. Lo spin-off userà l’algoritmo cineseNel braccio di ferro tech tra Washington e Pechino, la partita su TikTok sembra decisamente prossima alla chiusura. Secondo i media americani, l’accordo definitivo potrebbe arrivare nel giro di un ... primaonline.it
Jack Ryan, lo spin-off su Ding Chavez si ferma, Michael Peña spiega il motivo: La gente lo volevaLo spin-off di Jack Ryan dedicato a Ding Chavez non vedrà la luce. A spiegare il perché è Michael Peña, che punta il dito su diritti, questioni economiche e possibili conflitti con altri progetti dell ... msn.com
l'autrice/attrice Miriam Cappa presenta il suo spettacolo HOME SWEET HOME Roma - Spin Time Labs, 19-20 febbraio 2026 https://tuttascena1.wordpress.com/2026/02/13/miriam-cappa-home-sweet-home/ facebook
#Casapound, Molteni: è da sgomberare come #SpinTime x.com