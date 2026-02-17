Lo Spin Time Labs ha lanciato Romarivista, il nuovo magazine culturale di Roma, e il sindaco Gualtieri ha partecipato alla presentazione al Macro. La pubblicazione, distribuita in città, ha già sollevato discussioni tra gli esponenti politici. Durante l’evento, i partecipanti hanno notato come il progetto rappresenti una svolta per la scena culturale locale.

Presentata pochi giorni fa al Macro (Museo d’Arte Contemporanea di Roma) alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, Romarivista, il trimestrale cartaceo di cultura della Capitale, è già oggetto di polemica politica. “Alla fine i dubbi sono caduti. Romarivista, la nuova pubblicazione culturale presentata da Roma Capitale, non è solo una rivista, ma un biglietto da visita che racconta senza infingimenti il mondo di riferimento della giunta capitolina”, fanno sapere da Fratelli d’Italia. Tra gli autori compare infatti anche Edoardo Bucci, fondatore di Scomodo, la cui redazione ha sede all’interno dello Spin Time Labs, l’ex palazzo dell’Inpdap occupato dal 2013 dove nel 2021 si è tenuto il primo confronto tra i sette candidati alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Roma, a cui partecipò quindi anche Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C’è lo Spin Time Labs “dietro” la rivista culturale del Comune di Roma

Sociale: Bonafoni (Pd), oggi ad assemblea pubblica Spin Time, bene comune per RomaOggi, presso l’assemblea pubblica di Spin Time a Roma, rappresentanti e cittadini si sono riuniti per discutere e sostenere un presidio sociale e culturale importante per la città.

